Ministério das Comunicações instala ponto de internet em Coribe

O Ministério das Comunicações entregou hoje (21) um ponto de acesso à internet para os produtores rurais do município de Coribe, no interior da Bahia. O ponto oferece acesso à internet banda larga, gratuita e de alta velocidade do programa Wi-Fi Brasil. A conexão, via satélite, vai atender a quase 500 famílias que vivem no Distrito de Descoberto, região localizada a 30 quilômetros (km) da sede do município de Coribe.

De acordo com a pasta, esse já é o quarto ponto de internet que chega à cidade de Coribe. Dois estão em escolas e outro em um posto de atendimento do Cadastro Único. Ao todo, o estado da Bahia conta com 1.809 pontos de conectividade por satélite.

O Wi-Fi Brasil (Gesac) é um programa do governo federal, desenvolvido pelo Ministério das Comunicações com a parceria da Telebras. O objetivo é levar conectividade em alta velocidade a todas localidades do país, onde não há nenhuma ou pouca conexão, permitindo cumprir os objetivos nacionais da política pública de telecomunicações.

O sinal é enviado pelo Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC), um equipamento brasileiro de altíssima tecnologia, que fica a 36 mil km do nosso planeta e cobre todo o país.

“Essa é uma medida importante que vai levar conectividade aos moradores da região, beneficiando a produção pecuária, atividade base dessa comunidade. Vale ressaltar que a conectividade é a chave para otimizar processos. Tenho certeza que os produtores farão bom uso”, disse o ministro das Comunicações, Fábio Faria.

Atualmente, o Brasil já conta com mais de 12.800 pontos instalados nos 26 estados e no Distrito Federal. Desses, mais de 9.600 estão em escolas públicas, quase 500 em comunidades indígenas e quase 400 em unidades de saúde.

