Ministério das Cidades divulga seleção de propostas do novo PAC – Mobilidade Urbana

O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 24, traz uma série de portarias do Ministério das Cidades divulgando seleção de propostas no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – Mobilidade Urbana, subeixo renovação da frota, setor privado, que serão implementadas com recursos do FGTS.

Veja as empresas selecionadas, área de atuação e valor do financiamento:

Aquisição de ônibus para transporte público coletivo urbano (com agente financeiro Banco Mercedes Benz do Brasil S/A)

– Viação Pirajuçara LTDA (Embu das Artes, Taboão da Serra, São Paulo e Osasco) – R$ 44.602.500,00;

– Guarulhos Transportes S/A (Guarulhos e São Paulo) – R$ 43.156.600,00;

– Rodap Operadora de Transportes LTDA (Belo Horizonte) – R$ 3.942.500,00;

– Viação Ideal S/A (Rio de Janeiro) – R$ 9.300.500,00;

– Auto Viação Tijuca S/A (Rio de Janeiro) – R$ 14.516.000,00;

– ABC Sistema de Transporte SPE S.A. (Santo André, Diadema, São Paulo, Mauá e São Bernardo do Campo) – R$ 28.618.595,15;

– Viação São Geraldo LTDA (Belo Horizonte) – R$ 8.550.000,00;

– Transportes Mairiporã LTDA (Mairiporã, Franco da Rocha e São Paulo) – R$ 5.451.575,00.

Além dessas portarias, o Ministério das Cidades aprovou o enquadramento no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi) de projeto de infraestrutura no setor de saneamento básico apresentado pela Águas de Reúso de Vitória S.A. Também foi aprovado o enquadramento, como prioritário, de projeto de investimento em infraestrutura no setor de saneamento básico, apresentado pela Manaus Ambiental S/A.