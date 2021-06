Ministério da Suíça alerta que Fifa e Uefa não podem punir clubes da Superliga Europeia Uefa busca sancionar Real Madrid, Barcelona e Juventus com banimento por até dois anos da Champions League ou Europa League

O Ministério da Suíça alertou a Fifa e a Uefa de que Real Madrid, Barcelona e Juventus não podem ser punidos por conta da questão da Superliga, segundo informa a “Cadena SER”. As duas entidades receberam uma notificação sobre o assunto.

O Magistrado Suíço detem poderes sobre os dois organismos e se baseia na ordem assinada pelo juiz Manuel Ruiz de Lara, que impede uma punição a qualquer clube envolvido com a Superliga. O Ministério submeteu o pedido ao Tribunal Europeu de Luxemburgo para que a medida fosse alargada à todas as justiças do continente.

> Veja a tabela da Eurocopa



A Uefa estuda punir os três clubes que ainda não se desligaram do projeto por uma nova competição. A entidade abriu um processo no último mês de maio com o objetivo de banir Real Madrid, Barcelona e Juventus dos torneios europeus por dois anos.

A Superliga Europeia é uma ideia de competição idealizada inicialmente por 12 clubes da Inglaterra, Espanha e Itália. O campeonato também contaria com equipes convidadas e não haveria promoção ou rebaixamento. No entanto, após pressões de entidades e torcedores, diversos times abandonaram o torneio poucos dias após o anúncio.

E MAIS:

Veja também