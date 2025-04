Ministério da Saúde ironiza falas de Jojo Todynho em defesa do SUS: ‘Mico’

A influenciadora Jojo Todynho se envolveu em polêmica ao criticar quem defende o Sistema Único de Saúde (SUS). Em um vídeo publicado no Instagram, onde acumula mais de 30 milhões de seguidores, a cantora de 28 anos questionou a legitimidade de pessoas que elogiam o SUS sem, segundo ela, utilizá-lo de fato. A declaração gerou forte repercussão nas redes sociais.

Frente à controvérsia, o perfil oficial do Ministério da Saúde rebateu as falas de Jojo com bom humor e dados oficiais, ironizando a música de Jojo, “Que Tiro Foi Esse?”

“Que mico foi esse? Surgiu na internet uma crítica todinha errada ao SUS, mas logo veio a resposta, toda natural, bonita pra caramba e corretíssima.”

No post, o Ministério da Saúde ainda esclareceu que a frase “só fala bem do SUS quem não usa” é incorreta. “Essa afirmação é mentirosa. Segundo pesquisas, o SUS é melhor avaliado por quem mais o utiliza”.

A nota oficial seguiu com uma lista de exemplos do cotidiano que mostram como o SUS está presente na vida de todos, inclusive de quem tem plano de saúde:

Chamando uma ambulância do SAMU;

Recebendo ou doando sangue ou órgãos;

Tomando vacina;

Viajando de ônibus ou avião (a Anvisa, que fiscaliza fronteiras, faz parte do SUS);

Comprando alimentos ou medicamentos (a qualidade é regulada pela Anvisa);

Bebendo água (a vigilância da qualidade também é função do SUS).

Além disso, o governo destacou o alcance e a importância internacional do sistema: “Referência no Brasil, inspiração para o mundo. O SUS também tem inspirado outros países, como o Reino Unido.”

A resposta também exaltou a atuação de figuras públicas que saíram em defesa do SUS, como a apresentadora Cariúcha, que rebateu Jojo publicamente e foi elogiada pelo Ministério da Saúde com seu próprio bordão: “Sou toda natural, bonita pra caramba.”

“O SUS é para todos! Mesmo quando você não percebe, o SUS está lá!”, concluiu a publicação.