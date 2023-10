AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/10/2023 - 8:09 Para compartilhar:

O Ministério da Saúde do movimento islamista palestino Hamas anunciou nesta terça-feira que 8.525 pessoas, incluindo 3.542 menores de idade, morreram na Faixa de Gaza desde o início da guerra com Israel.

Segundo o ministério, 2.187 mulheres estão entre as mortes registradas desde 7 de outubro, data do ataque violento do Hamas em território israelense que desencadeou a guerra.

