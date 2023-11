Ministério da Saúde do Hamas anuncia mais de 200 mortes em bombardeios noturnos israelenses em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/11/2023 - 4:29 Para compartilhar:

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou que mais de 200 pessoas morreram durante a noite em bombardeios israelenses na Faixa de Gaza.

“Mais de 200 mártires nos massacres da noite”, afirmou o Ministério em um comunicado enviado à imprensa. O balanço, segundo o Hamas, inclui apenas a cidade de Gaza e a parte norte do território.

Israel efetuou uma nova onda de bombardeios “significativos”, ignorando os pedidos de cessar-fogo das agências de ajuda da ONU, que condenaram o aumento das mortes de civis no conflito, que completa um mês.

O Ministério da Saúde do território palestino governado pelo Hamas anunciou que os ataques de Israel já mataram 9.770 pessoas, quase dois terços delas mulheres e menores de idade.

Israel informou que 1.400 pessoas morreram no sul do país no ataque violento do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro, que provocou a guerra.

Mais de 240 pessoas foram sequestradas e levadas como reféns para a Faixa de Gaza, segundo as autoridades israelenses.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias