Ministério da Saúde detalha estratégias de vacinação para 2022

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fala hoje (8) sobre quais serão as abordagens do governo federal em relação à vacinação contra covid-19 para o ano de 2022. Queiroga deverá detalhar ajustes no Plano Nacional de Imunização (PNI) e de estratégias de distribuição e aplicação das vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

STF: estados e municípios decidirão sobre vacinação de adolescentes

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou para referendar a decisão individual do ministro Ricardo Lewandowski que confirmou a competência de estados e municípios para decidirem sobre a vacinação de adolescentes maiores de 12 anos contra a covid-19.

São Paulo terá vacinação contra a covid-19 no feriado prolongado

No feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, a capital paulista terá esquema especial de vacinação contra a covid-19. Podem procurar os postos quem precisa tomar a primeira, a segunda ou as doses de reforço da vacina.

Covid-19: casos confirmados no Rio de Janeiro seguem em queda

Pela terceira semana seguida, o risco de transmissão de covid-19 no município do Rio de Janeiro está moderado, com todas as áreas da cidade em amarelo. É o que aponta o 40º Boletim Epidemiológico Covid-19 do Rio, divulgado hoje (8).

*Matéria em atualização.

