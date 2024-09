AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/09/2024 - 6:47 Para compartilhar:

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, anunciou nesta terça-feira (24) um balanço atualizado de 41.467 mortos no território palestino desde o início da guerra com Israel, em outubro do ano passado.

Os números incluem pelo menos 12 mortes nas últimas 24 horas, informou o ministério, acrescentando que 95.921 pessoas ficaram feridas na Faixa de Gaza desde o início do conflito, em 7 de outubro.

