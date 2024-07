AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/07/2024 - 15:00 Para compartilhar:

O Ministério da Saúde do governo do Hamas na Faixa de Gaza anunciou neste sábado (6) que 16 pessoas foram mortas em um bombardeio israelense contra uma escola que abrigava deslocados em Nuseirat, no centro do território palestino.

O ministério denunciou um “massacre abominável” e afirmou que outras 50 pessoas ficaram feridas.

Questionado pela AFP, o Exército israelense não se pronunciou sobre o ocorrido.

bur-cgo/feb/bc/js/yr