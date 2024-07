Ministério da Saúde de Gaza relata 16 mortos em bombardeio à escola que abrigava deslocados

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/07/2024 - 16:02 Para compartilhar:

O Ministério da Saúde do governo do Hamas na Faixa de Gaza anunciou neste sábado (6) que 16 pessoas foram mortas em um bombardeio israelense contra uma escola que abrigava deslocados em Nuseirat, no centro do território palestino.

O ministério denunciou um “massacre abominável” e afirmou que outras 50 pessoas ficaram feridas.

Questionado pela AFP, o Exército israelense não se pronunciou sobre o ocorrido até o momento.

Pouco antes, os socorristas haviam relatado 10 mortos, incluindo três jornalistas locais, em um ataque aéreo contra uma casa no campo de refugiados de Nuseirat.

“Não há absolutamente nenhum lugar seguro na Faixa de Gaza”, declarou Mahmud Basal, porta-voz da Defesa Civil do território palestino.

Basal indicou que o número de vítimas na escola Al Jauni poderia aumentar e denunciou “um novo massacre cometido pela ocupação israelense, que ataca abrigos e escolas” onde milhares de habitantes de Gaza são acolhidos após perderem suas casas devido à guerra.

Segundo o gabinete de imprensa do governo do Hamas, cerca de 7.000 pessoas estavam nas instalações da escola bombardeada.

