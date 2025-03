Ministério da Saúde de Gaza registra 730 mortos desde retomada dos bombardeios de Israel

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, anunciou nesta segunda-feira (24) um balanço de 730 mortos desde a retomada dos bombardeios israelenses no território no dia 18 de março, após uma trégua de dois meses.

A guerra em Gaza deixou 50.082 mortos e 113.408 feridos desde o início, em 7 de outubro de 2023.

Israel questiona regularmente os dados do ministério palestino, mas a ONU os considera confiáveis.

O conflito foi desencadeado por um ataque do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel. Em resposta, Israel lançou uma ofensiva aérea e terrestre no estreito território palestino.

Uma trégua entre ambas as partes entrou em vigor em janeiro. No entanto, depois de dois meses de uma calma relativa, Israel rompeu o cessar fogo no território em 18 de março.

