Ministério da Saúde de Gaza diz que Exército de Israel abriu fogo em hospital do território

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/10/2024 - 17:44 Para compartilhar:

O Ministério da Saúde do governo do Hamas, no poder na Faixa de Gaza, denunciou, nesta sexta-feira (25), que o Exército israelense estava “atirando” dentro do último hospital em funcionamento no norte do território palestino, e que duas crianças morreram quando equipamentos de oxigênio foram atingidos.

“Duas crianças morreram na unidade de cuidados intensivos depois que os geradores do hospital falharam e que a estação de oxigênio foi alvejada” no hospital Kamal Adwan de Jabaliya, informou a pasta em comunicado, no qual acrescentou que “as forças israelenses estão revistando o hospital e atirando dentro de vários departamentos”.

O Exército disse à AFP que estava “verificando” essas informações.

str-skl/ds/cyj/hme/hgs/cjc/mvv/lb