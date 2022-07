Ministério da Saúde confirma primeira morte no Brasil relacionada a varíola dos macacos

SÃO PAULO (Reuters) -O Ministério da Saúde confirmou nesta sexta-feira a primeira morte no país relacionada a varíola dos macacos, de um paciente com comorbidades que estava hospitalizado em Belo Horizonte.







“Trata-se de um paciente do sexo masculino, de 41 anos, com imunidade baixa e comorbidades, incluindo câncer (linfoma), que levaram ao agravamento do quadro”, informou o ministério em nota.

A causa de óbito foi choque séptico, agravada pela varíola dos macacos, acrescentou a pasta.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou no fim de semana a varíola dos macacos uma emergência de saúde global, seu nível mais alto de alerta, com mais de 18.000 casos relatados globalmente.

De acordo com a OMS, cinco mortes tinham sido relatadas no mundo pela doença até 20 de julho, todas na África.

No Brasil, o ministério anunciou na quinta-feira a criação de um Centro de Operações de Emergência para preparar um plano de contingência para enfrentar o surto da doença.

Até o momento, o país registra 978 casos da doença, a grande maioria (744) em São Paulo, de acordo com dados do ministério.

A Agência Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa) informou nesta semana que criou um comitê técnico para analisar protocolos, medicamentos e outras questões ligadas à varíola dos macacos. O objetivo é acelerar procedimentos, inclusive a aprovação de testes, tratamentos e vacinas.

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) disse na quarta-feira que está “bem avançada” nas negociações com um produtor para comprar vacinas contra a doença, e que espera que algum suprimento chegue ainda este ano à região, embora em quantidades limitadas.

(Por Pedro Fonseca, em São Paulo; Edição de Flávia Marreiro)