Ministério da Saúde confirma 2º caso de varíola dos macacos no Brasil

BRASÍLIA (Reuters) – O Ministério da Saúde informou neste sábado que recebeu a confirmação do segundo caso de varíola dos macacos no Brasil em um homem de 29 anos que voltava de viagem à Espanha.

A pasta disse, por meio de nota, ter sido notificada na noite da sexta-feira sobre a confirmação do caso, ocorrida por meio de exame laboratorial RT-PCR realizado em consultório particular da Espanha.





Também segundo o ministério, o homem, que mora em São Paulo, teve novas amostras colhidas para análise do Instituto Adolfo Lutz.

A pasta acrescentou que foram adotadas medidas como o isolamento do paciente e o rastreamento de contatos no voo internacional com o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Três pessoas estão sendo contatadas para orientações e monitoramento.

Centenas de casos de varíola dos macacos foram reportados globalmente nas últimas semanas, fora do continente africano, onde a doença é endêmica.

A varíola dos macacos é transmitida por contato próximo com alguém que tem o vírus ou com as feridas provocadas pela doença.

