Ministério da Justiça veta novela do SBT por sexo e drogas

O Ministério da Justiça decidiu vetar a novela mexicana “Coração Indomável” do SBT. A trama estava sendo exibida pela terceira vez na emissora, porém em horário nobre (17h15). O motivo para a Justiça ter decidido tirar o folhetim do ar são as cenas pesadas de sexo e a utilização de drogas lícitas, como cerveja e vinho.

De acordo com o Notícias da TV, que teve acesso ao documento publicado no Diário Oficial da União, o DPJUS (Departamento de Promoção de Políticas de Justiça), recebeu reclamações pela ouvidoria dizendo que a novela, produzida em 2013, tinha cenas muito fortes para o horário em que era exibida, podendo ser assistida por crianças.

O SBT tem até a próxima segunda-feira (12) para acatar a nova recomendação. O programa estava sendo exibido como não recomendado para menores de 14 anos. O que a emissora costuma fazer é cortar cenas inapropriadas e deixar que a novela continue sendo exibida, porém com o aviso de classificação indicativa na tela assim que “Coração Indomável” for ao ar.

