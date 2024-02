Ministério da Justiça determina medidas para intensificar rotina de segurança nas penitenciárias federais

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/02/2024 - 15:57 Para compartilhar:

A Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) do Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou nesta quarta-feira, 21, uma série de medidas para intensificar a rotina de segurança nas cinco penitenciárias federais do País (em Mossoró-RN, Brasília-DF, Catanduvas-PR, Campo Grande-MS e Porto Velho-RO).

De acordo com a nota divulgada pelo MJSP, entre as ações, que já vinham sendo realizadas, estão revistas diárias em todas as celas, pátios e parlatórios. Além disso, o documento indica melhorias nas estruturas de iluminação no interior das celas e instalação de refletores, lâmpadas e luminárias.

“A fiscalização das providências ficará sob responsabilidade do Comitê Multidisciplinar por meio de visitas periódicas nos presídios, conforme determina a Portaria n° 293, de 15 de fevereiro de 2024”, informou o ministério.

Fuga de presídio

A determinação de adoção dessas medidas foi realizada após os presos Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33, conseguiram fugir da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no dia 14 de fevereiro. Nesta quarta-feira, 21, completa sete dias de buscas pelos dois.

Em Mossoró, a dupla estava em RDD (Regime Disciplinar Diferenciado) e tomavam banho de sol por meio de uma luminária dentro das celas individuais, que foi arrancada para que conseguissem fugir.

Durante a fuga, Rogério e Deibson chegaram a invadir duas casas, andaram por uma trilha embaixo da linha de transmissão de energia da região e usaram celulares roubados.

Uma câmera de segurança do presídio registrou o momento em que os dois fugiram. A Polícia Federal apura se a dupla recebeu ajuda de agentes penitenciários.

Acredita-se que os dois percorreram cerca de 38 quilômetros, sem direção definida, e ultrapassaram o raio de 15 km a partir da penitenciária delimitado para as buscas.

A operação montada para capturar os dois começou com um contingente de 300 policiais. Depois houve um reforço e o número de agentes das forças de segurança nas buscas chegou a 500.

