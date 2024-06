Ministério da Fazenda lamenta a morte de Maria da Conceição Tavares

Maria da Conceição Tavares morreu na manhã deste sábado, 8. Em nota, o ministério da Fazenda lamenta o ocorrido.

“O Ministério da Fazenda recebeu com tristeza a notícia do falecimento da economista Maria da Conceição Tavares. Professora, escritora, ex-deputada Federal, Maria da Conceição se notabilizou por sua contribuição inestimável ao pensamento econômico brasileiro”, começa a nota.

“Corajosa, criticou de forma arguta decisões de política econômica implantadas em descompasso com a justiça social. Seu forte espírito público inspirou centenas de economistas no país. Neste momento de dor, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os servidores do ministério da Fazenda manifestam respeito e solidariedade aos familiares e amigos de Maria da Conceição Tavares”, finaliza.