Ministério da Fazenda deve fazer nova emissão de green bonds, afirma diretor do BNDES

O diretor de Planejamento e Relações Institucionais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Nelson Barbosa, apresentou, em Pequim, o Fundo do Clima como oportunidade para investidores chineses, e confirmou que o MInistério da Fazenda deve fazer uma nova emissão de green bonds.

“Após a capitalização com US$ 2 bilhões (aproximadamente R$ 10,5 bilhões) e a demanda crescente, o Ministério da Fazenda deve fazer nova emissão de green bonds“, disse Barbosa, segundo nota divulgada pelo BNDES nesta quarta-feira, 5.

Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a emissão dos títulos de dívida internacional com critérios sustentáveis deve acontecer nas próximas semanas.

Outra oportunidade apresentada aos investidores chineses foram os projetos de concessão de florestas para exploração sustentável e de crédito de carbono, estruturados pelo BNDES, dentro das iniciativas de recuperação de áreas degradadas. “Neste momento, estamos estruturando uma área que equivale ao tamanho de Portugal, 9 milhões de hectares. Estamos em contato com vários Estados e com o Serviço Florestal Brasileiro para ampliar a área de concessões de manejo de florestas para 25 milhões de hectares, o que equivale ao tamanho do Reino Unido”, disse.

Essas concessões, segundo Barbosa, têm grande potencial de gerar créditos de carbono de alta qualidade, que podem ser utilizados por empresas brasileiras e chinesas para compensar suas emissões.