Ministério da Economia da França multa Carrefour por práticas abusivas

O Ministério da Economia da França afirmou nesta terça-feira, 18, que requereu a um tribunal em Rennes que imponha uma multa e invalidar várias cláusulas de contratos entre o Carrefour e seus franqueados, após investigações concluírem que várias empresas do grupo se envolveram em práticas contrárias ao código comercial do país. Não foi revelado o valor, mas relatos da imprensa dizem que a pasta solicitou uma penalidade de 200 milhões de euros (US$ 214,7 milhões).

A ação do Carrefour recuava 8,7% no começo da manhã (pelo horário de Brasília) em 13,28 euros, nas mínimas desde novembro de 2020, com uma queda de 86 milhões de euros no valor de mercado da empresa em um dia.

A intervenção é parte de uma demanda apresentada por quase 170 franqueados no fim de 2023, acrescentou o ministério.

O Carrefour respondeu em comunicado e afirmou que a multa era desproporcional, expressando total confiança de que comprovará a validade dos contratos e o equilíbrio na relação com seus parceiros. Fonte: Dow Jones Newswires.