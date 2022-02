Ministério da Economia confirma Daniella Marques na secretaria de Produtividade e Competitividade

BRASÍLIA (Reuters) – O Ministério da Economia confirmou nesta quarta-feira que Daniella Marques, tida como braço direito de Paulo Guedes, assumirá a secretaria especial de Produtividade e Competividade no lugar de Carlos da Costa, que deve ser nomeado adido comercial nos Estados Unidos.

Marques é atualmente chefe da Assessoria Especial em Assuntos Estratégicos do ministério, cargo que ficará com Adolfo Sachsida, hoje secretário de Política Econômica.

Antes de ingressar no governo Jair Bolsonaro, Marques trabalhou com Guedes na butique de investimentos Bozano, no Rio de Janeiro, e está com o ministro desde o início de sua passagem por Brasília.

As trocas nos cargos foram antecipadas pela Reuters em dezembro.

(Redação Brasília)

