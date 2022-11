Ministério da Agricultura promove em SC treinamento contra a peste suína

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/11/2022 - 15:25 Compartilhe

São Paulo, 28 – Profissionais do serviço veterinário oficial e do setor privado se reuniram no município de Presidente Getúlio, em Santa Catarina, no período de 19 a 26 de novembro, para uma simulação de um caso fictício de Peste Suína Africana (PSA) no Brasil.

O treinamento foi realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) e buscou capacitar e preparar as equipes para as mais diversas situações em caso de ocorrência da PSA ou qualquer outra emergência em saúde animal no Brasil.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias