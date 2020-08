Ministério da Agricultura inicia auditoria sobre status de febre aftosa no RS

São Paulo, 4 – O Ministério da Agricultura começa a partir desta terça-feira, 4, a auditar a situação do Estado do Rio Grande do Sul em relação à preparação do Estado para a obtenção do status de “livre de febre aftosa, sem vacinação”. Segundo informou a Secretaria de Agricultura gaúcha, em nota, auditores devem avaliar o cumprimento de 18 apontamentos levantados pela Pasta no ano passado, entre eles a aquisição de 72 veículos e a contratação de 150 auxiliares administrativos para atendimento nas inspetorias de defesa agropecuária do Estado.

A auditoria está prevista para começar hoje e deve ir até amanhã. Além dessa averiguação, governo federal e estadual vão revisar também o plano estratégico para retirada da vacinação contra aftosa.

Os trabalhos serão todos virtuais e online, por causa do isolamento social resultante da pandemia de covid-19.

A auditoria final também vai considerar o pleito para evolução de status sanitário junto à Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).

