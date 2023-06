Ministério da Agricultura estima VBP de 2023 de R$ 1,179 trilhão, alta de 3,8%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/06/2023 - 22:11 Compartilhe

O Valor Bruto da Produção Agropecuária em 2023 deve ser de R$ 1,179 trilhão, 3,8% acima do ano passado, segundo estimativa do Ministério da Agricultura. A previsão para as lavouras é de um faturamento de R$ 835,5 bilhões (+6,3%)e para a pecuária de R$ 343,8 bilhões (-1,8%). “O VBP é influenciado pelos preços agrícolas, que têm sofrido redução para vários produtos, entre eles milho, soja e trigo, que têm forte relevância no cálculo”, disse a pasta em nota. “Os preços recebidos pelos produtores de soja e milho estão, respectivamente, 8,93% e 14,37% abaixo dos preços do mês de abril.”

No caso das lavouras, têm bom desempenho produtos como amendoim, arroz, banana, cacau, cana-de-açúcar, feijão, laranja, mandioca, milho, soja e tomate. Na pecuária, a contribuição positiva é dada pela carne suína, leite e ovos, e contribuição negativa vem de carne bovina (-7,3%) e carne de frango (-6,0%).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias