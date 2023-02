Ministério da Agricultura e Pecuária do Uruguai confirma caso de gripe aviária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/02/2023 - 12:25 Compartilhe

São Paulo, 15 – O Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca do Uruguai confirmou nesta quarta-feira, 15, a identificação de um caso de gripe aviária no país. Em nota enviada ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a pasta disse que a doença foi detectada em um cisne de pescoço preto durante vigilância da Divisão de Sanidade Animal do ministério.





O ministro da Agricultura do país, Fernando Mattos, concederá coletiva de imprensa para esclarecimento do assunto às 12h30 desta quarta-feira, informou a pasta. Em novembro do ano passado, o Uruguai havia adotado uma série de medidas para intensificar o controle sobre o vírus.

A proximidade da gripe aviária preocupa a indústria avícola brasileira. Há casos confirmados da doença na Bolívia e rumores de focos no Paraguai e na Argentina.





