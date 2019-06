Ministério da Agricultura disse que vai aperfeiçoar o Garantia-Safra

São Paulo, 19 – Um grupo de trabalho vai estudar melhorias do Garantia-Safra, informa o Ministério da Agricultura. “O objetivo é aperfeiçoar os processos de adesão dos estados, municípios e agricultores, de aporte financeiro, do laudo e metodologia de avaliação de perdas, de solicitação de vistoria, indicação de técnico vistoriador, além do pagamento de benefício”, informou em nota.

O grupo de trabalho será coordenado pelo Departamento de Gestão de Riscos da Secretaria de Política Agrícola. Para Pedro Loyola, diretor do departamento (Deger), haverá apoio técnico de instituições, como a Embrapa Informática Agropecuária, que realiza pesquisas de zoneamento agrícola de risco climático. “Além disso, vamos realizar pesquisas e abrir canais de comunicação para receber sugestões de aperfeiçoamento do programa. Nos próximos dois meses, nosso objetivo é ouvir as propostas das bases, pois cada região tem peculiaridades”, disse.

O Garantia-Safra beneficia agricultores que possuem renda familiar mensal de, no máximo, 1,5 salário mínimo e que plantam entre 0,6 e 5 hectares de feijão, milho, arroz, mandioca, algodão.