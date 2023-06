Ministério da Agricultura detecta leite fraudado em Pernambuco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 17:08 Compartilhe

São Paulo, 20 – Análises do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Pernambuco (LFDA/PE), do Ministério da Agricultura, detectaram que algumas amostras de leite no Estado estavam fora dos parâmetros de qualidade estabelecidos, com quantidade de microrganismos acima do limite máximo. Além disso, análises físico-químicas identificaram adulterações nas amostras de leite pasteurizado.

Os indicativos são de adição de soro de leite para diluir o leite cru, devido à verificação de elevado teor de caseíno-macropeptídeo e do baixo teor de proteína e gordura. Essa alteração reduz consideravelmente o valor nutricional do leite e afeta diretamente os seus consumidores, informa nota do ministério.

Os testes auxiliaram a Polícia Federal na Operação Lácteos, que descobriu um suposto esquema de desvio de verbas por parte de empresários de Pernambuco e uma empresa sediada em Recife. Os desvios incluem recursos do Programa Leite de Todos, gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado de Pernambuco, e do governo federal, destinados à aquisição de leite fornecido por produtores rurais inscritos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

