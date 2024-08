Ministério da Agricultura declara fim do estado de emergência zoossanitária no RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2024 - 8:30 Para compartilhar:

São Paulo, 6 – O Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou declaração do “fim do estado de emergência zoossanitária no Estado do Rio Grande do Sul”, em virtude da detecção da infecção pelo vírus patogênico da doença de Newcastle em aves comerciais. A medida está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 6, por meio da Portaria número 706 .

O documento declara, ainda, “como Zonas de Restrição à exportação de aves vivas, seus produtos e material genético avícola, as áreas perifocal e de vigilância, em um raio de 10 km a partir do foco da doença de Newcastle, detectado no município de Anta Gorda, no Estado do Rio Grande do Sul”.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) encaminhou, no dia 25 de julho passado, a notificação da conclusão do foco da doença de Newcastle (DNC) para a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). Com a medida, o governo brasileiro aguarda a retirada da suspensão, por parte dos países importadores, para retomada total das exportações de carnes de aves e seus produtos.

O foco de Doença de Newcastle no Brasil foi confirmado em 17 de julho em um estabelecimento de avicultura comercial de corte, localizado no município gaúcho de Anta Gorda, no Vale do Taquari.