Ministério da Agricultura confirma ter recebido pedido de desculpas do CEO do Carrefour

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/11/2024 - 11:15 Para compartilhar:

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou, em nota, ter recebido o pedido de desculpas do CEO do Grupo Carrefour, Alexandre Bompard, em carta assinada e enviada formalmente às Pasta. O conteúdo da carta de Bompard ao ministro Carlos Fávaro foi revelado mais cedo pelo Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O Mapa destaca que, na carta, Bompard reconheceu a “alta qualidade, o respeito às normas e o sabor da carne brasileira”.

“Sabemos que a agricultura brasileira fornece carne de alta qualidade, respeito às normas e sabor. Se a comunicação do Carrefour França gerou confusão e pode ter sido interpretada como questionamento de nossa parceria com a agricultura brasileira e como uma crítica a ela, pedimos desculpa”, diz um trecho do documento.

O ministério ressaltou que o Brasil tem um “sistema de rigoroso de defesa agropecuária, que posiciona o País como o principal exportador de carne de aves e bovina do mundo”.

“O Mapa reitera os elevados padrões de qualidade, sanidade e sustentabilidade da produção agropecuária brasileira. Assim, o Mapa enaltece o trabalho desempenhado pelo setor, a gestão ativa das associações e seus associados na defesa de uma produção de excelência que chega às mesas de consumidores em mais de 160 países do mundo”, pontuou o ministério na nota.

A Pasta afirmou, ainda, que trabalha para “esclarecer os fatos para não permitir que declarações equivocadas coloquem em dúvida um trabalho de defesa agropecuária de alto nível e de uma produção de alta qualidade e comprometida com uma das legislações ambientais mais rigorosas do planeta”.