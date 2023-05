Ministério da Agricultura apreende 480 toneladas de produtos irregulares no PR

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2023 - 18:08 Compartilhe

São Paulo, 8 – O Ministério da Agricultura apreendeu mais de 480 toneladas de produtos irregulares no Paraná, no âmbito da Operação Ronda Agro, do Programa de Vigilância de Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais (Vigifronteira).

Segundo nota da pasta, a ação visa combater o trânsito irregular de produtos agropecuários e ocorreu em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e outras agências federais e estaduais. Entre os produtos apreendidos estavam 476 toneladas, entre alho e cebola, 2 toneladas de produtos para a alimentação animal, 3 toneladas de produtos de origem animal e 1.500 litros de bebidas, cita o ministério.

Além disso, foram emitidos quatro autos de infração, seis termos de apreensão e cinco termos entre condenação, destruição, interdição e de retorno à origem, que resultaram em prejuízo aos infratores de aproximadamente R$ 1,8 milhão. Também foi realizada uma prisão pela Polícia Federal por atividade ilícita.

