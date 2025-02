Ministério chinês diz que tem feito ‘o melhor’ por negociações sobre veículos elétricos com UE

O porta-voz do Ministério do Comércio da China, He Yadong, disse que o país está disposto a trabalhar com a União Europeia (UE) e “tem feito o melhor” para pressionar por negociações sobre as tarifas europeias para veículos elétricos de fabricação chinesa. Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 20, o representante mencionou a promoção da “cooperação bilateral em investimentos por meio do diálogo e da consulta”.

“A China e a UE são importantes parceiros econômicos e comerciais um do outro. A cooperação econômica e comercial entre os dois lados tem vantagens complementares, benefícios mútuos e resultados ganha-ganha”, ressaltou He Yadong.

Sobre as tarifas recíprocas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o porta-voz disse que a China está “profundamente preocupada” e disse que a medida do republicano viola as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). “Uma vez que as tarifas recíprocas propostas pelos EUA sejam implementadas, elas inevitavelmente prejudicarão seriamente o sistema de comércio multilateral”, disse.