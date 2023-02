Ministério autoriza novas contratações para a Agência Nacional de Mine

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/02/2023 - 7:10 Compartilhe

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, autorizou ontem a nomeação de 40 candidatos aprovados em concurso público para a Agência Nacional de Mineração (ANM). O processo estava parado desde 2021, quando o concurso foi realizado. A decisão ocorre nove dias após reportagem do Estadão mostrar que a falta de funcionários poderia comprometer o funcionamento das agências reguladoras federais.





As 40 vagas que agora serão preenchidas na ANM destinam-se ao cargo de especialista em recursos minerais, e serão distribuídas entre Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Os futuros servidores devem receber a remuneração bruta no valor de R$ 9.909,30, para uma jornada de 40 horas semanais.

Em média, 32% dos cargos previstos em todas as 11 agências federais estão vagos, situação que se agravou nos últimos anos com o cancelamento de concursos e aposentadoria de servidores. A situação mais crítica está justamente na ANM. Por lei, a agência deveria ter 2.121 servidores em plena atividade. Hoje, porém, a ANM tem de trabalhar com 644 servidores.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.





