Ministério anuncia Semana do Made in Italy entre 11 e 17/4

ROMA, 17 JAN (ANSA) – O Ministério das Empresas e do Made in Italy anunciou nesta quarta-feira (17) que apoiará a realização da Semana Made in Italy, uma iniciativa desenvolvida pela La Dolce Ita com o objetivo de celebrar a excelência da manufatura italiana.

A Semana Made in Italy ocorrerá em Roma, entre 11 a 17 de abril.

A programação do evento inclui uma série de atividades, como mesas-redondas, experiências ao vivo, eventos de networking e espaços dedicados à educação dentro do setor Made in Italy.

Além disso, 15 de abril marcará o primeiro Dia Nacional do Made in Italy, coincidindo com o dia do nascimento de Leonardo Da Vinci, símbolo da criatividade italiana e do intelecto no mundo.

A apresentação do projeto contou com a participação de Davide Scarparo, idealizador e presidente da La Dolce Ita, o ministro Adolfo Urso e outros agentes envolvidos no plano.

Durante o encontro, foi feita uma avaliação da situação do setor manufatureiro na Itália, que vem enfrentando uma queda nos últimos anos.

De acordo com previsões de associações especializadas, “até 2027, faltarão mais de 346 mil trabalhadores especializados na moda, design, alimentação e hospitalidade”.

“Os processos de produção artesanal na Itália representam um patrimônio a ser preservado e transmitido. Este projeto tem como objetivo aumentar a visibilidade e a apreciação pelo Made in Italy, valorizando o papel dos artesãos para incentivar os jovens a seguir esse caminho”, disse Scarparo. (ANSA).

