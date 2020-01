Ministério acompanha chuvas fortes no RJ, no ES, em MG e em SP

O Ministério do Desenvolvimento Regional informou nesta sexta-feira (3) que acompanha, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), as ocorrências de chuvas fortes nos estados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Minas Gerais e de São Paulo.

Por meio de nota, a pasta informou que o secretário coronel Alexandre Lucas fez contato telefônico com os responsáveis pelas defesas civis dos estados afetados para obter informações sobre os danos e disponibilizar apoio do governo federal.

Caso os estados ou os municípios mais afetados precisem de apoio financeiro, é necessário publicar o decreto da situação de emergência ou calamidade pública e encaminhar o pedido de reconhecimento federal à Sedec, por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres Naturais (https://s2id.mi.gov.br/).

Após a portaria de reconhecimento ser publicada no Diário Oficial da União, o ente pode fazer a solicitação de recursos para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução.

Alertas sobre desastres naturais

Ainda de acordo com o comunicado, a secretaria está enviando alertas aos órgãos competentes sobre riscos de desastres naturais, além de alertas para a população, por meio de SMS e mensagens em canais de TV por assinatura.

“Os moradores dos estados afetados devem ficar atentos aos canais e, caso não tenham se cadastrado para receber os avisos pelo celular, devem realizar a inscrição”, diz a nota.

O cadastro para envio de SMS é considerado pelo governo federal como fundamental para preservar vidas e minimizar prejuízos, pois o cidadão recebe com antecedência o alerta e pode se deslocar para abrigos e locais seguros.

Para se cadastrar, basta enviar um SMS com o CEP de interesse para o número 40199. De imediato, a seguinte mensagem confirmará o êxito da operação: “Cadastro realizado com sucesso. O celular está apto a receber alertas e recomendações de defesa civil. Para cancelar, envie SAIR e o CEP para 40199”. É permitido cadastrar mais de um CEP.

Petrópolis

A prefeitura de Petrópolis, na região serrana do Rio, aumentou o efetivo para mais de 200 homens para liberar os mais rápido possível os loais mais atingidos pelo temporal das últimas horas. Equipes da Defesa Civil e da Assistência Social também iniciaram o atendimento às famílias atingidas na quinta-feira (2).

A Secretaria de Defesa Civil registrou 61 ocorrências entre a tarde de ontem e a manhã desta sexta-feira por conta da chuva – todas sem gravidade ou vítimas. Oito imóveis foram interditados e as famílias estão sendo cadastradas pela Secretaria de Assistência Social. O prefeito Bernardo Rossi disse que todas as equipes de emergência do município estão atuando na limpeza das áreas atingidas. “O volume de chuvas foi muito grande, quase 200 milímetros em quatro horas. As equipes começaram a atuar na quinta à noite e hoje o serviço segue sendo realizado nas áreas atingidas no Centro e nos distritos. Toda prefeitura está mobilizada”, disse.

A Defesa Civil está em estado de atenção devido à previsão de mais chuva até este sábado (4). Para hoje, os institutos de meteorologia indicam previsão de 50 milímetros de chuva. A Secretaria de Assistência Social está atendendo às famílias que tiveram perdas materiais com a doação de cestas básicas e com kits compostos de cama, colchão, fogão, geladeira e armário. As famílias estão alojadas em casa de parentes e serão acompanhadas pela secretaria.