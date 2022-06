Ministério abre inscrição para cursos sobre sustentabilidade

O Ministério do Meio Ambiente está com inscrições abertas para dois cursos sobre práticas de sustentabilidade no cotidiano. As inscrições são gratuitas e os cursos vão até 15 de julho. No total, serão oferecidas 2 mil vagas em cada um.

O primeiro curso, chamado “Estilos de vida sustentáveis'', trata de temas que vão desde meios de transporte sustentáveis e dicas práticas para serem aplicadas no dia a dia, até técnicas de economia de água e energia. O segundo, que trata sobre produção e consumo sustentáveis, busca sensibilizar profissionais, estudantes e cidadãos em geral sobre a inserção de critérios de sustentabilidade nas relações de oferta e demanda de produtos e serviços. Entre os temas abordados no curso estão a construção sustentável, a logística reversa e boas práticas para a sustentabilidade energética.





O conteúdo dos dois cursos é disponibilizado no portal Educa+, plataforma 100% digital de ensino a distância do Ministério do Meio Ambiente. Para se inscrever, os interessados precisam acessar o portal ead.mma.gov.br, clicar em “Inscrições abertas”, selecionar o curso e clicar em “inscreva-se''.