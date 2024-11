Minissérie sobre Ilary Blasi contará fim de casamento com Totti

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/11/2024 - 19:50 Para compartilhar:

ROMA, 28 NOV (ANSA) – A modelo e apresentadora italiana Ilary Blasi, ex-esposa de Francesco Totti, voltará ao Netflix com uma minissérie que contará como foi o fim do seu casamento com o ídolo da Roma.

Dirigida por Tommaso Deboni, a produção, que tem uma mistura de emoção, ironia e charme, promete mostrar a romana de 43 anos de uma forma autêntica.

Prevista para ser lançada em 9 de janeiro, “Ilary Blasi: Uma Mulher Única” também revelará ao público os bastidores da vida da apresentadora, bem como o namoro com o empresário alemão Bastian Muller.

“No fim de janeiro, a gente saiu para jantar, de repente comecei a notar um marido [Totti] diferente. Daí para frente foi um desastre. Eu não conseguia acreditar que o homem que ficou do meu lado por 20 anos faria uma coisa dessas”, afirma Blasi em um dos trailers da minissérie divulgados na Netflix.

O ex-craque e a modelo, que formaram um dos casais mais badalados da Itália, colocaram um ponto final no relacionamento em 2022, após mais de duas décadas de união. A separação teria ocorrido depois de casos de traições de ambos.

Não muito tempo depois do término, Totti apareceu namorando a economista Noemi Bocchi, enquanto Blasi iniciou um relacionamento com Muller. (ANSA).