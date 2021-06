‘Minha vida seguiu’, declara ex de Diogo Nogueira ao negar indireta à Paolla Oliveira

Milena Nogueira, ex-esposa de Diogo Nogueira, desabafou no Instagram sobre boatos de que ela teria mandado uma indireta à Paolla Oliveira pela rede social. A atriz foi vista com o cantor, levantando rumores de um affair. Na ocasião, Milena compartilhou a seguinte frase nos stories: “Aprendam, mulheres, homem sem valor a gente deixa para mulher sem futuro”.

“Disseram que postei uma indireta. Nada a ver, uso meu Instagram no intuito de empoderar as mulheres e é isso. Minha vida seguiu. Está tendo essa confusão, vou postar o que eu quiser, mas não faço esse tipo de coisa, não tenho que falar nada dele (Diogo), o que tinha que falar, já falei”, disse ela. “As mulheres que me seguem admiram minha experiência de vida. Essa é a ideia. Me deixem em paz. Está uma loucura meu direct. Mas não podia deixar de dar esse alô”, completou a personal trainer.

