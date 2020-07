‘Minha vida incomoda mais que o abandono paterno que sofri’, diz filho de Edmundo Alexandre Mortágua ainda falou sobre a ausência da figura paterna em sua criação

Alexandre Mortágua virou assunto nas últimas semanas por conta de um post em seu Instagram. O filho do ex-jogador Edmundo, que é cineasta freelancer, anunciou que estava vendendo geléias para complementar a renda mensal durante a pandemia do Covid-19.

A notícia gerou uma grande repercussão e até mesmo uma troca de provocações entre pai e filho, que não possuem uma relação próxima há anos. Alexandre voltou a falar sobre o assunto e desabafou, afirmando que sua vida pessoal repercute mais do que o abandono paterno que sofreu.

– O negócio está ótimo dentro dos limites do que pode uma empresa que tem duas semanas de existência (risos), mas tem sido interessante acompanhar o que as pessoas têm dito das minhas geleias. Minha vida parece incomodar mais do que o abandono paterno que eu sofri – afirmou ao site ‘Gay.blog.br’.

Filho de Edmundo com a modelo Christina Mortágua, Alexandre divide um apartamento com uma amiga na cidade de São Paulo. Ele também falou sobre como foi crescer com a ausência de uma figura paterna em sua vida.

– O buraco da ausência do meu pai foi preenchido por mulheres muito incríveis que me ensinaram tudo que eu sei sobre amor, comunidade, arte, justiça e poesia. Eu não abriria mão da pessoa que eu sou hoje pela possibilidade de ter crescido com o meu pai – concluiu.

