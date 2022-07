‘Minha sogra me ligou chorando’, diz Gracyanne após ordem de despejo

Gracyanne Barbosa disse que recebeu com surpresa a notícia de que ela e seu marido, o cantor Belo, seriam despejados do imóvel onde vivem, no Rio de Janeiro.







Nesta quinta-feira (28), segundo a colunista Fabia Oliveira, do “Em Off”, os dois estariam com várias dívidas em atraso, como aluguéis, IPTUs e contas de consumo, que somariam mais de R$ 220 mil.

Mas, de acordo com uma apuração do site Splash, do UOL, a ordem de despejo se trata de um apartamento em São Paulo, onde Gracyanne e Belo não vivem mais.

Segundo a musa fitness, o processo é mesmo de São Paulo, e que a casa onde eles moram, na Zona Oeste do Rio, é própria, e portanto eles não pagam aluguel.

“Saem escrevendo sem pensar que existe a mãe dele, a minha mãe, os filhos, a neta. Minha sogra me ligou chorando e perguntando: ‘Para onde vocês vão?’. Sendo que o processo é de São Paulo, de um imóvel que nem moramos, de uma empresa que nem no nome do Belo está. Falta empatia no ser humano”, disse Gracyanne.

“Usam o nome do Belo porque vende. Vende pro bem e para o mal. Infelizmente o Belo não fala, prefere ficar quieto, mas eu não guardo, tudo tem limite”, desabafou a musa fitness.

Ainda de acordo com o Splash, Belo e Gracyanne tiveram um contrato rescindido com um proprietário de imóvel em São Paulo. Além da dívida de mais de R$ 220 mil, eles devem arcar com uma multa de R$ 3,2 mil, e uma indenização por danos materiais no valor de R$ 38,6 mil ao proprietário, que acusou os dois de terem depredado o imóvel. No total, a dívida ultrapassaria o valor de R$ 260 mil.