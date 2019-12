“Minha prioridade é o Paris Saint-Germain”, garante Neymar

“Minha prioridade é o Paris Saint-Germain”, reiterou o craque Neymar em uma entrevista que a revista France Football vai publicar nesta quarta-feira, na qual o atacante insiste em seu “envolvimento máximo” com seu clube, quatro meses depois de sua frustrada tentativa de volta ao Barcelona.

“Por que sair daqui? Ainda tenho dois anos de contrato, o time continua progredindo. Temos que manter o foco nesta temporada para fazer as coisas bem e ganhar o maior número possível de títulos. Nesta temporada, o objetivo é a Liga dos Campeões. E minha prioridade é o PSG, com o máximo envolvimento a cada semana”, declarou o astro.

“Hoje sou jogador do Paris. Me entrego 100%. Darei toda a minha vida para que o time vença em campo”, insistiu o jogador brasileiro.

Em suas duas temporadas em Paris, onde chegou no verão europeu de 2017 vindo do Barcelona por uma soma recorde de 222 milhões de euros, Neymar se machucou em dois momentos cruciais, no início do ano, e não pôde ajudar sua equipe a avançar na Liga dos Campeões, o verdadeiro objetivo do ambicioso clube parisiense.

“A Liga dos Campeões é sempre difícil. Joguei quatro anos no Barcelona e só a conquistei uma vez (2015). Aqui não é diferente, mas estou convencido de que podemos vencê-la”, garantiu o atacante de 27 anos.

Perguntado sobre o que apagaria de sua fase em Paris, Neymar não tem dúvidas: “As lesões, que me impediram de jogar durante meses em momentos em que precisava estar em campo”.

Em 11 partidas disputadas com o PSG nesta temporada (em que também ficou um mês afastado devido a uma lesão na coxa), Neymar marcou oito gols contando todas as competições.

yk/jed/av/mcd/aam