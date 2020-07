“Minha filha foi fazer um bolo e saiu carregada pelo IML”, diz mãe de jovem morta por tiro acidental

A adolescente Isabele Guimarães Ramos, de 14 anos, morreu com um tiro na cabeça no último dia 12 em um condomínio de luxo em Cuiabá, no Mato Grosso. Segundo a família da amiga da vítima, o disparo foi acidental.

No entanto, em entrevista ao Fantástico, da TV Globmo, a mãe de Isabele, Patrícia Hellen Guimarães Ramos, afirmou não acreditar nessa versão. “Eu não acredito nisso. Não estou desmentindo o depoimento dela [amiga da vítima], mas acho muito pouco provável. Como o disparo aconteceu justo na cabeça da minha filha e não num braço, numa perna?”, questionou Patrícia.

Durante a entrevista, Patrícia afirmou que sabia que a família da amiga de Isabele era praticante de tiro esportivo. “Mas não sabia que tinham um arsenal de armas em casa e muito menos que armas circulavam na casa de maneira deliberada. Senão, nunca teria deixado minha filha frequentar”, afirmou.

“Minha filha saiu da minha casa pra ir fazer um bolo e saiu de lá carregada pelo IML”, lamentou Patrícia.

De acordo com a reportagem do Fantástico, no dia em que Isabele foi morta, o namorado da amiga dela, de 16 anos, levou para a casa duas armas, que são do pai dele – um revólver e a pistola 380, da qual saiu o disparo que matou a menina. O adolescente e o pai ainda não foram ouvidos pela polícia.

