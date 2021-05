‘Minha filha está com sorriso no rosto’, declara Xuxa sobre genro

Sasha Meneghel se casou com João Figueiredo recentemente em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Xuxa, mãe da modelo, elogiou muito o genro durante entrevista à Caras, e não deixou escapar o quanto está feliz pela união dos dois.

“Acho que rezei tanto para Deus para que mandasse alguém que tivesse respeito e carinho por ela, que veio. Ele elogia, fala que ela é linda, maravilhosa, fica cantando para ela. Enquanto minha filha estiver com este sorriso no rosto, eu serei a sogra mais fofa do mundo”, explicou Xuxa.

