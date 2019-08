‘Minha família continuará de pé’ diz Flordelis em entrevista

Rio – Em meio à escândalos envolvendo a morte do marido Anderson do Carmo a deputada federal Flordelis afirmou que continua acreditando nos valores da família. Em entrevista ao portal Pleno.News, ela diz que não acredita em sua prisão e que sua família continuará de pé após os escândalos.

Ao ser questionado sobre a relação com os filhos por conta dos depoimentos divulgados ,que podem comprometê-la, Flordelis diz que a situação relatos ganharam uma maior profundidade, mas que todos as declarações já existiam: “Estes depoimentos já existiam. Apenas foram expostos agora para a mídia. Mas já existiam. Não são tantos filhos que estão me comprometendo. É que a proporção com que sai na mídia tem uma dimensão muito maior. E dá a entender de que são muitos”, disse.

A deputada conta ainda que pretende sair da casa onde vive atualmente, o pastor Anderson foi assassinado, no imóvel da família em Pendotiba, Niterói, na Região Metropolitana do Rio e que irá se organizar com a família para deixar o local: “Quero muito mudar de casa. Isso é um sonho. Quero muito mesmo. Mas como vou administrar minha mudança, como vou administrar minha família, isso só vou poder dizer depois porque não farei isso sozinha. Vou fazer com todos os meus filhos juntos, ouvindo cada um deles” conta.