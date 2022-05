“Minha etapa no Bayern terminou”, afirma Lewandowski

O atacante polonês Robert Lewandowski, eleito melhor jogador do mundo pela Fifa em 2020 e 2021, declarou nesta segunda-feira que sua “etapa” no Bayern de Munique “terminou”.

“Uma coisa é certa hoje: minha etapa com o Bayern de Munique terminou”, disse o jogador em uma entrevista coletiva com a seleção da Polônia, sem dar nenhuma indicação sobre seu futuro.





“Depois de tudo o que aconteceu nos últimos meses, não posso imaginar como manter uma boa cooperação. Creio que uma transferência será a melhor solução para cada uma das duas partes”, acrescentou.

“Acho que o Bayern não vai me segurar só porque tem o direito de fazer isso”, afirmou Lewandowski, cujo contrato com o clube bávaro vai até junho de 2023.

Segundo a imprensa espanhola, o Barcelona teria feito uma oferta de 32 milhões de euros (R$ 163 milhões, na cotação atual) para contratar o atacante.

O presidente do Bayern de Munique, Oliver Kahn, criticou as declarações do polonês.

“Não sei por quê Robert decidiu tomar esse caminho. Essas declarações em público não acrescentam em nada”, disse Kahn ao jornal alemão Sport1.

“Conosco, Robert foi eleito duas vezes o melhor jogador do mundo. Acho que ele deveria saber o que o Bayern lhe deu”, acrescentou o dirigente.

