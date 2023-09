Mingau segue internado em estado grave na UTI e passará por novos exames, informa boletim médico

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/09/2023 - 11:59 Compartilhe

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, foi baleado no último fim de semana, e segue internado na UTI, e com estado de saúde considerado grave.

Em boletim enviado à imprensa, o hospital esclarece também que o músico segue sedado e sob ventilação mecânica.

“O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral, conhecido como “Mingau”, segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, em estado grave. O paciente está sedado, sob ventilação mecânica e será submetido a novos exames para reavaliação do quadro clínico”, diz o boletim.

