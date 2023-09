Mingau segue em processo gradativo de redução de drogas sedativas, diz boletim médico

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/09/2023 - 12:36 Compartilhe

O músico Rinaldo Amaral, conhecido como Mingau, da banda Ultraje a Rigor, segue com os sedativos reduzidos pela equipe médica do Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, em São Paulo, de acordo com informações do novo boletim médico do artista, divulgado nesta segunda-feira, 11.

“O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral (Mingau), segue internado em Unidade de Terapia Intensiva. Desde o último sábado (9/9) vem sendo realizado processo gradativo de redução das drogas sedativas. O paciente segue sedado, sob ventilação mecânica e recebendo suporte clínico para controle da pressão intracraniana. O quadro clínico permanece grave.”, diz o novo boletim.

