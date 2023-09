Mingau segue em processo de ‘desmame’ da ventilação mecânica, informa boletim

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/09/2023 - 15:09 Compartilhe

Mingau, baixista do grupo Ultraje a Rigor, segue na UTI após ter sido baleado no início do mês de setembro. Além disso, conforme novo boletim médico, o hospital informa que o artista segue em processo de “desmame” da ventilação mecânica.

“O Hospital São Luiz do Itaim informa que o paciente Rinaldo Amaral (“Mingau”) segue internado em Unidade de Terapia Intensiva. A sedação foi retirada, com continuidade do processo de “desmame” da ventilação mecânica. O paciente segue com quadro clínico estável”, diz o boletim.

Suspeito de envolvimento no ataque é preso em Paraty

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro prendeu, na manhã do dia 15 de setembro, um suspeito de participação na tentativa de homicídio de Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, ocorrido no dia 2 de setembro.

Ray Limeira Belchior, 19 anos, foi preso na Ilha das Cobras, em Paraty, na Região da Costa Verde do estado. Policiais receberam a denúncia de que um homem estaria com posse de armas e drogas no local. O suspeito confessou ter uma pistola e drogas.

