Mingau recebe alta um ano após ser atingido por tiro na cabeça: ‘Ensinando a ter paciência’

Mais de um ano após ser atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo, Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, recebeu alta hospitalar e agora seguirá o tratamento em clínica de reabilitação. A novidade foi contada através das redes sociais por Isabella Aglio, filha de Rinaldo Amaral, que costuma atualizar o estado de saúde do músico.

Na mensagem, publicada no Feed do Instagram nesta segunda-feira, 7, e compartilhada também no perfil do artista, a influenciadora agradeceu a toda equipe médica e hospitalar que acompanhou o pai, incluindo funcionários de segurança e limpeza.

Isabella mostrou-se empolgada com a recuperação de Mingau e falou sobre a nova fase que vai começar.

“Estamos com o planejamento do tratamento elaborado pelas novas equipes em mãos e vamos encarar essa fase com muito carinho”, disse ela.

“Meu pai continua nos ensinando a ter paciência. E demonstra uma força absurda. Responde aos pedidos da minha mãe e meu exprimindo pelo olhar o que ele quer. E cada dia é uma emoção diferente”, finalizou a influenciadora.

