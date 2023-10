Mingau reage a tratamento e já responde a estímulos 1 mês e meio após ser baleado na cabeça

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/10/2023 - 17:42 Para compartilhar:

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, apresentou nova alteração em seu quadro evolutivo e tem interagido e respondido a estímulos visuais, segundo boletim médico compartilhado pela filha do músico.

Isabella Aglio usou os Stories de seu Instagram para publicar a novidade, nesta quarta-feira, 18.

“O paciente Rinaldo Amaral (Mingau) segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz – Unidade Itaim, Rede D’Or. O quadro é estável, com resposta clínica satisfatória ao tratamento. Do ponto de vista neurológico, nota-se evolução lenta e gradual por meio de movimento dos olhos e reação a estímulos. O paciente segue com suporte fisioterápico”, diz a nota emitida pelo centro médico.

Mingau foi baleado na cabeça na manhã de 3 de setembro, em Paraty, cidade no litoral sul do Rio de Janeiro.

O músico, que integra o Ultraje a Rigor desde 1999, foi ferido quando estava dentro do próprio carro, na véspera de completar 56 anos. Ele foi levado ao Hospital Municipal Hugo Miranda, mas transferido, poucas horas depois, de helicóptero para São Paulo. Na capital paulista, o artista passou por uma traqueostomia.

