Mingau ganhará show beneficente com Dinho Ouro Preto, Leo Jaime e mais; veja data

Mingau será homenageado em um show beneficente no dia 14 de dezembro no Teatro Bradesco. Dentre os nomes que participarão da apresentação estão Dinho Ouro Preto, Kiko Zambianchi, Leo Jaime e mais.

O evento começa às 21h e visa arrecadar fundos para o tratamento de recuperação do baixista do grupo Ultraje a Rigor. Murilo Couto e Juliana Oliveira, do programa The Noite, serão os apresentadores do evento.

Os ingressos para o show em prol de Mingau estão disponíveis no site ou na bilheteria do teatro. Veja a lista dos artistas confirmados na homenagem:

– Claudia Gomes (Banda Vega)

– Clemente (Inocentes / Plebe Rude)

– David Cardoso Jr

– Dinho Ouro Preto (Capital Inicial)

– Edgard Scandurra (Ira)

– Ivan Sader

– Kiko Zambianchi

– Leo Jaime

– Marcelo Nova e Drake

– Maurício Gasperini

– Nasi (Ira)

– Rodrigo Lima (Dead Fish)

Roger Moreira (Ultraje a Rigor)

– Thunderbird





– Tico Santa Cruz (Detonautas)

Serviço

Show #JUNTOSPELOMINGAU

Onde: Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes)

Data: 14 de dezembro

Horário: 21h

Ingressos: A partir de R$50

Relembre o caso

Na noite do sábado, 2 de setembro, Mingau foi alvo de uma tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico foi baleado na cabeça durante o ataque e encontrado em estado grave.

A equipe médica do Hospital Municipal Hugo Miranda, onde ele inicialmente recebeu atendimento, relatou que o músico deu entrada com ferimento grave causado por um projétil de arma de fogo na cabeça.

Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, onde passou por duas cirurgias intracranianas e permanece internado até o momento.

No último sábado, 14, a Polícia Militar de São Paulo prendeu no interior do Estado um dos suspeitos de atirar no músico.





