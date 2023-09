Mingau, do Ultraje a Rigor, segue internado em estado grave após passar por cirurgia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/09/2023 - 11:16 Compartilhe

O baixista Rinaldo Amaral, o Mingau do Ultraje a Rigor, segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, sedado e mantido sob ventilação mecânica, informa o último boletim médico divulgado na manhã desta segunda-feira, 4.

Mingau está internado no Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo (SP), desde a tarde de domingo, 3, após ter sido baleado na cabeça na noite de sábado, 2, em Paraty (RJ). Segundo a unidade de saúde, o quadro clínico do músico permanece grave.

Conforme a Polícia Militar, após ser baleado, Mingau foi socorrido para o Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty. Na tarde de domingo, ele foi transferido para o hospital particular na capital paulista, onde foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência.

“O caso segue recebendo toda a assistência necessária, sob os cuidados do neurocirurgião Dr. Manoel Jacobsen Teixeira”, diz o boletim médico.

Entenda o caso

O músico de 56 anos foi baleado no sábado, 2, em local da Costa Verde dominado por facção criminosa. A área, que fica a cerca de 300 metros de um posto da Polícia Militar em Paraty (RJ), é conhecida por ter venda de drogas. O domínio da região pertence ao Comando Vermelho, maior facção do Rio de Janeiro.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, há suspeita de que Mingau tenha ido comprar drogas no local. Antes do ataque, um amigo que acompanhava o baixista contou que ele havia saído para sacar dinheiro.

Testemunhas afirmaram para a Globonews que o carro do baixista passou por uma via de Paraty em alta velocidade e foi atingido por disparos de criminosos.

Ainda no domingo, a Polícia Civil informou que prendeu um suspeito do ataque em Paraty.

